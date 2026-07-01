Ausblick: Lindsay stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lindsay öffnet am 02.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lindsay 1,78 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 157,8 Millionen USD gegenüber 169,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,88 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,07 USD, gegenüber 6,78 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 626,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 676,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at