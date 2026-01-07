Lindsay CorpShs Aktie

Lindsay CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904057 / ISIN: US5355551061

07.01.2026 07:01:06

Ausblick: Lindsay zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lindsay lädt am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,8 Millionen USD gegenüber 166,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,78 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 668,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 676,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lindsay CorpShs 99,60 -5,68% Lindsay CorpShs

