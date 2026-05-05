Lineage Aktie
WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Lineage legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lineage äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,231 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,681 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 5,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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