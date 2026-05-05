Ausblick: Lineage legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lineage äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,231 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,31 Milliarden USD gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,681 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 5,41 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at