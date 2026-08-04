Lineage Aktie

Lineage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Lineage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lineage wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,217 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,797 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,430 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,39 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lineage Inc Registered Shs

mehr Nachrichten