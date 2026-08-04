Lineage Aktie
WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lineage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lineage wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,217 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,35 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,797 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,430 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,39 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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