Lineage Aktie
WKN DE: A40JLR / ISIN: US53566V1061
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lineage präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lineage stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lineage im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,218 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,440 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,746 USD, gegenüber -0,430 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,36 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lineage Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Lineage präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.10.26
|Erste Schätzungen: Lineage öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Lineage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Lineage legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Lineage Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lineage Inc Registered Shs
|39,13
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.