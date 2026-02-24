Ausblick: Lineage verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lineage präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,082 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,356 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -3,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,40 Milliarden USD, gegenüber 5,34 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at