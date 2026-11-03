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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: LINK Mobility Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LINK Mobility Group präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten schätzen, dass LINK Mobility Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 16,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,98 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,69 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 8,29 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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