LINK Mobility Group Aktie
WKN DE: A2QFJZ / ISIN: NO0010894231
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: LINK Mobility Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LINK Mobility Group lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass LINK Mobility Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,130 NOK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 20,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,99 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Milliarden NOK umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,55 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,270 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,41 Milliarden NOK, gegenüber 7,08 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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