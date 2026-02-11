LINK Mobility Group Aktie
WKN DE: A2QFJZ / ISIN: NO0010894231
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: LINK Mobility Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
LINK Mobility Group lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,309 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LINK Mobility Group -0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll LINK Mobility Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 9,70 Prozent gesteigert.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 NOK, gegenüber 1,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 7,12 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,99 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LINK Mobility Group Holding ASA Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: LINK Mobility Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: LINK Mobility Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: LINK Mobility Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: LINK Mobility Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.25
|Ausblick: LINK Mobility Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)