11.02.2026 07:01:06

Ausblick: LINK Mobility Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LINK Mobility Group lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,309 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte LINK Mobility Group -0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll LINK Mobility Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 9,70 Prozent gesteigert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 NOK, gegenüber 1,44 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 7,12 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,99 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

