Ausblick: Linkfire A-S Bearer and-or registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Linkfire A-S Bearer and-or registered lädt am 25.05.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,192 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,064 DKK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Linkfire A-S Bearer and-or registered nach der Prognose von 1 Analyst 9,8 Millionen DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,4 Millionen DKK umgesetzt worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,666 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,605 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 51,0 Millionen DKK, nachdem im Vorjahr 33,7 Millionen DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at