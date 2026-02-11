Ausblick: Lion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lion wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 18,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 30,84 JPY je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 113,80 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,78 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 94,26 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 76,51 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 418,82 Milliarden JPY, gegenüber 412,94 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

