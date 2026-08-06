Lion CorpShs Aktie
WKN: 858569 / ISIN: JP3965400009
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lion legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Lion wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 33,31 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 20,18 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 112,40 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lion einen Umsatz von 105,22 Milliarden JPY eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 92,47 JPY je Aktie, gegenüber 99,74 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 434,42 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 422,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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