Ausblick: Lion vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lion öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,15 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Lion soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,48 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 94,64 JPY, gegenüber 99,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 431,15 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 422,09 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at