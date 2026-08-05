Ausblick: Lionsgate Studios gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lionsgate Studios wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,009 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lionsgate Studios einen Verlust von -0,400 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 31,80 Prozent auf 693,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lionsgate Studios noch 525,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,315 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,700 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,35 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,63 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at