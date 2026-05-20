Ausblick: Lionsgate Studios mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lionsgate Studios veröffentlicht am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,241 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lionsgate Studios noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Lionsgate Studios 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 811,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lionsgate Studios 1,07 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,243 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 2,56 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at