Ausblick: Lionsgate Studios veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lionsgate Studios wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lionsgate Studios im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,004 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,37 Prozent auf 704,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lionsgate Studios noch 713,8 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,179 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,54 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at