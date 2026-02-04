Lionsgate Studios Aktie

Lionsgate Studios für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A416BV / ISIN: CA53626N1024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lionsgate Studios veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lionsgate Studios wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lionsgate Studios im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,004 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,37 Prozent auf 704,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Lionsgate Studios noch 713,8 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,179 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,54 Milliarden USD, gegenüber 3,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lionsgate Studios Holding Corp Registered shs

mehr Nachrichten