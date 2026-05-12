LiqTech International Aktie

LiqTech International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFQC / ISIN: US53632A3005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 07:01:06

Ausblick: LiqTech International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LiqTech International wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,610 USD, gegenüber -0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 23,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LiqTech International Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu LiqTech International Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LiqTech International Inc Registered Shs 0,00 0,00% LiqTech International Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen