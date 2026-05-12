LiqTech International Aktie
WKN DE: A3EFQC / ISIN: US53632A3005
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: LiqTech International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LiqTech International wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 4,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,610 USD, gegenüber -0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 23,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LiqTech International Inc Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: LiqTech International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: LiqTech International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu LiqTech International Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LiqTech International Inc Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.