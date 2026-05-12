Ausblick: LiqTech International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LiqTech International wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,610 USD, gegenüber -0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 23,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at