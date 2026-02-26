LiqTech International Aktie

LiqTech International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFQC / ISIN: US53632A3005

26.02.2026 07:01:06

Ausblick: LiqTech International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LiqTech International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,170 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 5,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 52,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,790 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,640 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 18,6 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

