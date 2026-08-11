LiqTech International Aktie
WKN DE: A3EFQC / ISIN: US53632A3005
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: LiqTech International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
LiqTech International wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,190 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,790 USD, gegenüber -0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 21,6 Millionen USD im Vergleich zu 16,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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