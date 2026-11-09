Liquidia Technologies Aktie

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WKN DE: A2JRNS / ISIN: US53635D2027

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Liquidia Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Liquidia Technologies präsentiert in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 294,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 214,2 Millionen USD gegenüber 54,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD im Vergleich zu -0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 717,0 Millionen USD, gegenüber 158,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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