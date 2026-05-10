Liquidia Technologies Aktie

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WKN DE: A2JRNS / ISIN: US53635D2027

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Liquidia Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Liquidia Technologies wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Liquidia Technologies -0,450 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 3728,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 119,4 Millionen USD gegenüber 3,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD im Vergleich zu -0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 611,8 Millionen USD, gegenüber 158,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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