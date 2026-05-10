Liquidia Technologies Aktie
WKN DE: A2JRNS / ISIN: US53635D2027
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Liquidia Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Liquidia Technologies wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Liquidia Technologies -0,450 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 3728,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 119,4 Millionen USD gegenüber 3,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,69 USD im Vergleich zu -0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 611,8 Millionen USD, gegenüber 158,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Liquidia Technologies Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Liquidia Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Liquidia Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Liquidia Technologies Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Liquidia Technologies Inc Registered Shs
|35,75
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.