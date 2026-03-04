Ausblick: Liquidia Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Liquidia Technologies wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,227 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 88,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2933,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,684 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,660 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 153,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 14,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at