Ausblick: Liquidity Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Liquidity Services wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,305 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Liquidity Services 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 51,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 57,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Liquidity Services 122,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,870 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 225,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 476,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at