Ausblick: Liquidity Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Liquidity Services stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 57,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 231,5 Millionen USD, gegenüber 476,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at