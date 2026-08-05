Liquidity Services Aktie
WKN DE: A0JEFP / ISIN: US53635B1070
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Liquidity Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Liquidity Services stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,345 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 57,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD im Vergleich zu 0,870 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 231,5 Millionen USD, gegenüber 476,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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