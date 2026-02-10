Lithia Motors Aktie

Lithia Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914076 / ISIN: US5367971034

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lithia Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lithia Motors wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,11 USD gegenüber 8,12 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,20 Milliarden USD – ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lithia Motors 9,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 35,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 30,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 37,67 Milliarden USD, gegenüber 36,19 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lithia Motors Inc.

Analysen zu Lithia Motors Inc.

Lithia Motors Inc. 262,00 -5,07%

Lithia Motors Inc. 262,00 -5,07% Lithia Motors Inc.

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

