Lithia Motors Aktie
WKN: 914076 / ISIN: US5367971034
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lithia Motors präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lithia Motors wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,11 USD gegenüber 8,12 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,20 Milliarden USD – ein Minus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lithia Motors 9,22 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
13 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 35,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 30,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 37,67 Milliarden USD, gegenüber 36,19 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
