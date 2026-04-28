Lithia Motors Aktie

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WKN: 914076 / ISIN: US5367971034

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Lithia Motors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lithia Motors wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,88 USD gegenüber 7,94 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,22 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 34,23 USD im Vergleich zu 33,14 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 38,67 Milliarden USD, gegenüber 37,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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