Ausblick: Lithia Motors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lithia Motors öffnet am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 9,70 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lithia Motors 8,61 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Lithia Motors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,73 USD aus. Im Vorjahr waren 33,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 38,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 37,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at