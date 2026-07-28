Lithia Motors Aktie
WKN: 914076 / ISIN: US5367971034
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Lithia Motors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lithia Motors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 8,73 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,87 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,58 Prozent auf 9,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 34,41 USD, gegenüber 33,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 38,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,63 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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