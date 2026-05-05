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WKN: 893593 / ISIN: US5370081045

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Littelfuse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Littelfuse stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,85 USD. Dies würde einem Zuwachs von 62,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Littelfuse 1,75 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 554,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 639,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,19 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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