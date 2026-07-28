Ausblick: Littelfuse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Littelfuse lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Littelfuse die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,78 USD je Aktie gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 703,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 613,4 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,77 Milliarden USD, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at