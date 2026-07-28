Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Littelfuse stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Littelfuse lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Littelfuse die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,78 USD je Aktie gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 703,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 613,4 Millionen USD umgesetzt.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,77 Milliarden USD, gegenüber 2,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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