Ausblick: Littelfuse zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Littelfuse stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,570 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 583,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 529,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,50 USD, gegenüber 4,00 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,38 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,19 Milliarden USD generiert worden waren.

