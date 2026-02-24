Livanova Aktie
Ausblick: Livanova gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Livanova wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,815 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Livanova 1,02 USD je Aktie eingenommen.
Livanova soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 353,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 321,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,86 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,25 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
