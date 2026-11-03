Ausblick: Livanova gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Livanova gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Livanova im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 381,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 357,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,36 USD aus. Im Vorjahr waren -4,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 1,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net