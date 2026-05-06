Ausblick: Livanova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Livanova öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,897 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -6,010 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Livanova in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 346,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 316,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,21 USD, gegenüber -4,450 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at