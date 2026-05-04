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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Live Nation Entertainment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Live Nation Entertainment lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Live Nation Entertainment die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,351 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 9,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,320 USD je Aktie erzielt worden waren.

22 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,57 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 27,49 Milliarden USD, gegenüber 25,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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