Live Nation Entertainment Aktie

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WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Live Nation Entertainment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Live Nation Entertainment wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Live Nation Entertainment 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Live Nation Entertainment für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,60 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,373 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 28,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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