Ausblick: Live Nation Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Live Nation Entertainment lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Live Nation Entertainment die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,022 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Live Nation Entertainment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,206 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,74 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 25,00 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 23,16 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at