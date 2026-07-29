Ausblick: Live Nation Entertainment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Live Nation Entertainment wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Live Nation Entertainment im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,661 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,78 Prozent auf 7,55 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,264 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,240 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,77 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 25,20 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at