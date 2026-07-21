Ausblick: Live Oak Bancshares präsentiert Quartalsergebnisse

Live Oak Bancshares präsentiert am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,677 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 32,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,510 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 155,1 Millionen USD gegenüber 259,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 40,21 Prozent.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 640,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at