LiveOne Aktie
WKN DE: A41J2U / ISIN: US53814X3008
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: LiveOne stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LiveOne lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LiveOne die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LiveOne im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,235 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll LiveOne nach den Prognosen von 4 Analysten 21,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,828 USD, gegenüber -2,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 92,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 77,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LiveOne Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: LiveOne stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu LiveOne Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|LiveOne Inc Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.