Livzon Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A1XCAW / ISIN: CNE100001QV5
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23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Livzon Pharmaceutical Group präsentiert Quartalsergebnisse
Livzon Pharmaceutical Group veröffentlicht am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Livzon Pharmaceutical Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,460 HKD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 2,81 Milliarden CNY für Livzon Pharmaceutical Group, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,95 Milliarden HKD erzielt wurde.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,41 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,43 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,16 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 12,70 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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