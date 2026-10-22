Ausblick: Livzon Pharmaceutical Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Livzon Pharmaceutical Group präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,483 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 HKD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 2,56 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,11 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,00 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,46 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,55 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,92 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at