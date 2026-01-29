Ausblick: LIXIL Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LIXIL Group veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 25,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 28,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll LIXIL Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 429,40 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 400,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,17 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 46,36 JPY, gegenüber 6,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.523,99 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.504,70 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at