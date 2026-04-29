Ausblick: LIXIL Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LIXIL Group wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,818 JPY. Im Vorjahresquartal waren -7,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 391,26 Milliarden JPY – ein Plus von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LIXIL Group 364,24 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 41,08 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,97 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.522,88 Milliarden JPY, gegenüber 1.504,70 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at