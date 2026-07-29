Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Lloyds Banking Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lloyds Banking Group wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,024 GBP. Im Vorjahresquartal waren 0,020 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,18 Prozent auf 5,12 Milliarden GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,69 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,102 GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 GBP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 21,04 Milliarden GBP, nachdem im Vorjahr 65,55 Milliarden GBP in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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