Ausblick: Lloyds Banking Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lloyds Banking Group stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,020 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lloyds Banking Group 0,010 GBP je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 34,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,85 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Milliarden GBP umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,075 GBP prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,060 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,93 Milliarden GBP umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,22 Milliarden GBP im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

