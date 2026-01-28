Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Lloyds Banking Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lloyds Banking Group stellt am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,020 GBP je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lloyds Banking Group 0,010 GBP je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 34,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,85 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Milliarden GBP umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,075 GBP prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,060 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 18,93 Milliarden GBP umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,22 Milliarden GBP im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Group
|
09:29
|Aufschläge in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08:02
|EQS-News: 2025 results (EQS Group)
|
28.01.26
|Ausblick: Lloyds Banking Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Börse London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 bewegt sich am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.01.26
|FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Lloyds Banking Group
Aktien in diesem Artikel
|Lloyds Banking Group
|1,23
|2,08%