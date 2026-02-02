Ausblick: Lloyds Metals Energy präsentiert Quartalsergebnisse

Lloyds Metals Energy wird am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,50 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lloyds Metals Energy noch 7,55 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,65 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 220,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lloyds Metals Energy einen Umsatz von 16,75 Milliarden INR eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 76,43 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,01 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 167,21 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 66,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

