Ausblick: Lloyds Metals Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lloyds Metals Energy veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 29,65 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,91 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 525,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 74,64 Milliarden INR gegenüber 11,93 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 69,68 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 28,01 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 169,23 Milliarden INR, gegenüber 66,48 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at