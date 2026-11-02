Lloyds Metals & Energy Aktie

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WKN DE: A3DN2Q / ISIN: INE281B01032

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lloyds Metals Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lloyds Metals Energy wird am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 26,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 11,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 54,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,51 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Lloyds Metals Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 56,49 Milliarden INR aus.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 134,85 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 69,42 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 290,57 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 169,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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