Ausblick: Lloyds TSB Group präsentiert Quartalsergebnisse

Lloyds TSB Group stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass Lloyds TSB Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lloyds TSB Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,52 Milliarden USD im Vergleich zu 9,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,398 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,320 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 25,32 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 74,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at